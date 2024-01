POL-S: Versuchter Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte sind am Sonntagabend (31.12.2023) in eine Wohnung an der Gänsheidestraße eingebrochen und haben mehrere hochwertige Kleidungsstücke gestohlen. Die Täter drangen am Silvesterabend zwischen 19.00 Uhr und 22.30 Uhr über ein Fenster in das Schlafzimmer der Wohnung im Erdgeschoss ein und durchwühlten den Innenraum. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Zeugen ...

