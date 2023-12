Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Brandstifter vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 26-jähriger Mann steht im Verdacht, am späten Samstagabend (30.12.2023) in der Dobelstraße versucht zu haben, ein Auto in Brand zu setzen. Nachdem eine Passantin gegen 22.30 Uhr durch eine Anwohnerin darauf aufmerksam gemacht wurde, dass der Mann sich an einem Pkw zu schaffen machte, verständigte sie über Notruf die Polizei und verfolgte ihn anschließend, sodass der 26-Jährige in der Hohenheimer Straße an der Stadtbahnhaltestelle "Dobelstraße" durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der Überprüfung des Pkw, eines Mercedes CLA, wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige mutmaßlich die Tankklappe sowie den Tankdeckel geöffnet, Papiertaschentücher in das Tankrohr gesteckt und diese anschließend angezündet hatte. Da die Flammen offenbar von selbst erloschen, entstand an dem Mercedes kein Schaden. Ersten Ermittlungen zufolge war der 26-Jährige alkoholisiert und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

