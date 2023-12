Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein Verkehrsunfall an der Einmündung Mercedesstraße/Mercedes-Jellinek-Straße am Samstag (30.12.2023) gegen 18.30 Uhr führte zu einer vorübergehenden Sperrung der Mercedesstraße und einem Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Ein 29-jähriger Taxifahrer bog mit einem VW Touran in die Mercedesstraße ein und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt eines 24 Jahre alten Volvo-Fahrers, der von der Talstraße kommend unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls lösten in beiden Fahrzeugen mehrere Airbags aus. Zwei Kleinkinder im Volvo, ein 3-jähriges Kind und ein sieben Monate alter Säugling, wurden zur Untersuchung auf mögliche Verletzungen mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrer und die 22 Jahre alte Beifahrerin im Volvo blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +4971189904100.

