Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Diebinnen stehlen Münzen aus Wohnung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Zwei dreiste Frauen haben am Mittwoch (27.12.2023) aus einer Wohnung an der Frauenstraße Silbermünzen im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die beiden Frauen klingelten gegen 13.00 Uhr an der Wohnung eines 55-Jährigen und bettelten um Geld. Nachdem sie der Mann in die Wohnung gelassen hatte, um ihnen Geld zu geben, ging eine der Beiden unbemerkt in das Wohnzimmer und stahl drei Behältnisse aus Holz mit insgesamt 24 Münzen. Erst nachdem die beiden Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte der Mann den Diebstahl. Die mutmaßlichen Diebinnen sind etwa 20 Jahre alt und rund 160 bis 170 Zentimeter groß. Eine war dunkel gekleidet und hatte kurze schwarze Haare. Ihre Komplizin trug schwarze Kleidung und hatte kurze blonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

