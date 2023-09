POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 07:20 Uhr an der Kreuzung Mittermaierstraße/Vangerowstraße. Ein 56-Jähriger Sprinter-Fahrer stand verkehrsbedingt an der Kreuzung an einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, wollte der Mann von der Ernst-Walz-Brücke kommend nach rechts in die Vangerowstraße abbiegen. Während des ...

