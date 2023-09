Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen E-Scooter und LKW mit einer verletzten Person

Heidelberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 07:20 Uhr an der Kreuzung Mittermaierstraße/Vangerowstraße. Ein 56-Jähriger Sprinter-Fahrer stand verkehrsbedingt an der Kreuzung an einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, wollte der Mann von der Ernst-Walz-Brücke kommend nach rechts in die Vangerowstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte der Sprinter mit einem 34-Jährigen E-Scooter-Fahrer, der die für ihn geltende rote Fußgängerampel ignorierte und die Straße queren wollte. Der Fahrer des E-Scooters stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen übernahm die Versorgung vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

