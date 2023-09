POL-MA: Mannheim: Präventionsveranstaltung für Senioren zum Thema Enkeltrick & Co.

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft schnitt zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagabend und Dienstagfrüh ein Loch in den Zaun eines Vereinsheims in der Straße Am Fischwasser. In dem Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Auch in ...

mehr