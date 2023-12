Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl aus Autos - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (28.12.2023) zwei Autos im Bereich der Vellmenstraße und der Seidenbergstraße geöffnet und Gegenstände gestohlen. An der Vellmenstraße gelangten die Unbekannten zwischen 23.50 Uhr und 08.00 Uhr auf ungeklärte Weise in den Innenraum eines geparkten Mercedes und stahlen einen Schlüssel sowie einen Euro Bargeld. An der Seidenbergstraße stahlen die Täter in derselben Nacht einen Ring und eine Sonnenbrille aus einem, auf einem Grundstück geparkten, Ssangyong. Der Wert der Beute beträgt mehrere Hundert Euro. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

