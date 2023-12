Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in einer Waschküche

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Samstagabend (30.12.2023) gegen 22.45 Uhr entstand in der Waschküche eines Mehrfamilienhauses an der Stafflenbergstraße ein Brand an einer Waschmaschine. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt zu dem Brand in der im Erdgeschoss gelegenen Waschküche geführt haben. Nachdem die Feuerwehr den Brand gegen 23.05 Uhr gelöscht hatte, konnten die meisten Bewohner, die zuvor evakuiert worden waren, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung eines 40-Jährigen konnte zunächst nicht wieder bewohnt werden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

