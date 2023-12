Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hinweise der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn für die Weihnachtsreisezeit

Flughafen Köln/Bonn (ots)

In der nächsten Woche starten die Weihnachtsferien in NRW. Um allen Reisenden einen stressfreien Urlaubsstart zu ermöglichen, empfiehlt die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn sich vorab über die wichtigsten Regularien zu informieren.

So sollten Reisedokumente vor Reiseantritt auf ihre Gültigkeit kontrolliert werden. Zudem benötigt jede Person ihr eigenes Ausweisdokument. Reise- und Sicherheitshinweise für das jeweilige Urlaubsland finden sie auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes. Informieren Sie sich auch bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft über die aktuellen Sicherheitsbestimmungen und Beförderungsbedingungen.

Darüber hinaus können Sie ihre eigene Sicherheitskontrolle erheblich beschleunigen und zugleich die Wartezeit anderer Mitreisenden verringern, indem Sie bereits Jacken/Mäntel vor der Kontrolle ausziehen, sowie Laptops und Tablets und Beutel mit Flüssigkeiten/Kosmetik separat bereithalten. Bringen Sie bitte grundsätzlich nur ein Handgepäckstück zur Kontrolle mit und seien Sie mindestens 120 Minuten vor Abflug an der Luftsicherheitskontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Passen Sie gut auf ihr Gepäck auf und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt stehen. Kalkulieren Sie auch ausreichend Zeit für ihre Anreise per PKW oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen ein. In den Wintermonaten verursachen die Witterungsbedingungen oft längere Anreisezeiten als gewöhnlich.

Die Bundespolizei wünscht Ihnen eine entspannte und sichere Reise und einen schönen Urlaub.

