Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 32-Jähriger fährt mit überhöhter Geschwindigkeit

Polizisten stellen Führerschein und Auto sicher

Dinslaken (ots)

Am Montag gegen 01.20 Uhr tankte eine Streifenwagenbesatzung an einer Tankstelle an der Spellener Straße in Voerde- Friedrichsfeld ein Polizeiauto. Während des Tankvorgangs fiel den Beamten ein Mercedes C 63 AMG auf, der im Innenstadtbereich mit geschätzten 100 km/ h fuhr und weiter in Richtung Ortsausgang beschleunigte.

Der Wagen konnte anschließend an der Hindenburgstraße (B8) durch einen zweiten Streifenwagen festgestellt werden. Auch hier war der unbekannte Fahrer mehr als rasant unterwegs. Trotz einer Geschwindigkeit von ca. 180 km /h, gelang es der Streifenwagenbesatzung nicht, zu dem AMG aufzuschließen. Im Bereich der Augustastraße / Emmastraße konnte der Wagen schließlich angehalten werden.

Der 32-Jährige aus Dinslaken, der auch Halter des Mercedes ist, gab lediglich an, mit leicht erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Weitere Angaben machte er nicht.

Die Polizisten und Polizistinnen stellten sowohl den AMG als auch den Führerschein des Dinslakeners sicher.

Den 32-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell