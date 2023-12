Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinschaftlich geklaut - Bundespolizisten stellen 12- und 15-Jährige

Dortmund (ots)

Am gestrigen Morgen (11. Dezember) sollen zwei Jugendliche in einer Filiale des Dortmunder Hauptbahnhofs Ware entwendet haben. Bundespolizisten brachten diese dann zur Wache.

Gegen 08:35 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes die Bundespolizei über einen zuvor begangenen Ladendiebstahl. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu der Filiale im Hauptbahnhof Dortmund. Der 30-jährige Ladendetektiv gab an, dass eine vierköpfige Gruppe den Markt betreten habe. Dann soll die 12-Jährige Ware aus dem Regal entnommen und das Stehlgut an die 15-Jährige übergeben haben. Die rumänische Staatsbürgerin soll die Rasierklingen dann in ihrer Jacke verstaut haben. An der Kasse habe die Jugendliche dann weitere Gegenstände bezahlt, jedoch nicht diesen, welcher in der Jackentasche versteckt war. Es handelt sich hierbei um Ware im Wert von 3,50 Euro.

Die 15-Jährige gab gegenüber den Bundespolizisten an, dass sie die ersten beiden Schulstunden frei habe. Aus diesem Grund haben sich die Dortmunderinnen (11, 12, 14, 15) im Hauptbahnhof aufgehalten. Zur Feststellung ihrer Identitäten brachten die Einsatzkräfte die Rumäninnen zur Bundespolizeiwache. Eine Kontaktaufnahme der Erziehungsberechtigten verlief ohne Erfolg. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt konnten die Mädchen den Schulweg selbstständig antreten.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die 12- und 15-Jährige ein.

