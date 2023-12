BPOL NRW: Gemeinschaftlich auf Beutezug - Bundespolizei nimmt drei Männer nach Bandendiebstahl fest

Hagen (ots) - Am gestrigen Mittag (11. Dezember) kontrollierten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof eine Frau. Da diese keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, kam ein Haftbefehl zum Vorschein. Gegen 12:45 Uhr wurden Mitarbeiter der Hagener Stadtwerke gemeinsam mit einer 31-Jährigen in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Hagen vorstellig. Die Deutsche ...

mehr