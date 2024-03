POL-GE: Verkehrshinweis auf einen Versammlungsaufzug in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Ein älteres Ehepaar aus Erle ist am Dienstag, 12. März 2024, um einen vierstelligen Geldbetrag mit dem sogenannten Wasserwerkertrick bestohlen worden. Gegen 14 Uhr klingelten zwei Unbekannte in blauer Arbeitskleidung an der Wohnung der Gelsenkirchener und gaben sich als Wasserwerker aus. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu ...

mehr