POL-PDLD: Wörth - Ladendiebstahl mit Messer

Wörth am Rhein (ots) - Am Donnerstag, 27.04.23 kam es gegen 15:45 Uhr auf der A 65 bei Wörth am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund von Rückstau musste das erste Fahrzeug, welches in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war, bremsen. Die beiden anschließenden Fahrzeuge konnten ebenfalls bremsen. Der Fahrer des vierten Fahrzeuges erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit ...

