Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verschließen Sie Ihr Fahrzeug und lassen Sie keine Wertsachen zurück!

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (28.03.), gegen 00:30 Uhr, machte sich ein unbekannter Mann an einem auf dem Herzbroicher Weg abgestellten Fahrzeug zu schaffen. Videoaufzeichnungen war zu entnehmen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen großen, schlanken Mann mit dunklem Haar handelte. Er war mit einer kurzen Jacke und einer Jogginghose bekleidet. Nach ersten Erkenntnissen wurde der unverschlossene Pkw zwar durchwühlt, entwendet wurde jedoch nichts. Der Unbekannte flüchtete fußläufig in Richtung Schaffenbergstraße.

Bereits in der Nacht von Dienstag (26.03.), 13:30 Uhr, auf Mittwoch (27.03.), 12:00 Uhr, wurde Münzgeld aus einem Auto auf dem Finkenweg gestohlen. Ob das Auto, an dem sich keine Aufbruchspuren befanden, zuvor verschlossen war, ist Bestandteil der Ermittlungen, die in beiden Fällen beim Kriminalkommissariat 14 geführt werden. Es werden Zeugen gesucht und Tatzusammenhänge geprüft. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell