LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagnachmittag wurde im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr ein Ford Focus auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bürgeraue beschädigt. Nach der Kollision mit dem geparkten Fahrzeug flüchtete der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden am Ford Focus des 34-jährigen Geschädigten wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich ...

mehr