LPI-NDH: Seitenscheibe beschädigt

Bad Langensalza (ots) - In der Kleingartenanlage Illebener Weg machten sich Unbekannte an einer Gartenlaube zu schaffen. Nachdem sie die Tür ein des Häuschens aufhebelten, drangen die Täter in das Innere vor. Hier erbeuteten sie Elektrowerkzeuge im Wert von mehr als 1000 Euro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Tatzeit liegt nach Angaben des Geschädigten zwischen dem 13. und 18. Januar 2024. ...

