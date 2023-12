Polizei Düren

POL-DN: Einsätze wegen Sturm und Gewitter

Kreis Düren (ots)

In der Zeit vom 21.12.2023, 11:15 Uhr bis 22.12.2023, 02:26 Uhr, gingen bei der Polizei Düren zahlreiche witterungsbedingte Einsätze ein.

Dreimal kam es zu Verkehrsunfällen mit Sachschaden, die mit dem Wetter zusammenhingen. Der Schaden liegt insgesamt bei etwa 2800 Euro. 26-mal wurden der Polizei Gefahrenstellen gemeldet. Dabei ging es beispielsweise um umgeknickte Bäume, Äste, Verkehrszeichen und Bauzäune oder um Wasser auf den Straßen durch verstopfte Kanäle. In der Akazienstraße in Inden-Lucherberg fiel ein Baum auf zwei Autos, es entstand ein Schaden von circa 10000 Euro. In der Schevenhüttener Straße in Gürzenich stürzte ein Baum auf eine Oberleitung, sodass Laternen und Strom in den angrenzenden Häusern ausfielen. In der Schillingstraße in Gürzenich kippte ein Altkleidercontainer um. Personen kamen nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden.

