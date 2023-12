POL-DN: Vandalismus auf Friedhof

Titz (ots) - Am heutigen Tag gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 5 bei Titz-Müntz ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr eine 81jährige Frau aus Titz mit ihrem Pkw die Kreisstraße von Hompesch in Richtung Hasselsweiler. In Höhe der Ortschaft Müntz wollte sie mit ihrem Pkw nach links in die Lindenstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 74jähriger Mann ...

