POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall auf der K5 bei Titz

Am Mittwochmorgen (20.12.2023) kam es auf der K5 bei Titz Müntz zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei schwer verletzt, drei weitere Beteiligte mussten mit leichten Verletzungen behandelt werden.

Gegen 10:15 Uhr befuhr eine 74 Jahre alte Frau aus Düsseldorf, von Boslar aus kommend, die K5 in Richtung Hasselweiler. Mit ihr im Auto saß ihr 75 Jahre alter Lebensgefährte. An der Kreuzung zur Lindenstraße kam ihr, so die Aussage der Dame gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, ein Fahrzeug entgegen, welches den Blinker nach Links gesetzt hatte. Da sie vorfahrtberechtigt gewesen sei, habe sie ihre Fahrt über die Kreuzung hinweg fortsetzen wollen. Die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw habe jedoch nicht angehalten, so die Aussage der 75-Jährigen weiter, sondern sei nach links abgebogen. Sie selbst habe nicht mehr bremsen können, so dass es zu einem schweren Zusammenstoß der beiden Pkw gekommen sei.

Das abbiegende Auto wurde zum Unfallzeitpunkt von einer 81 Jahre alten Frau aus Titz gefahren. Mit ihr im Fahrzeug saß eine 82-Jährige, ebenfalls aus Titz. Sie wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, nachdem Rettungskräfte sie an der Unfallstelle behandelt hatten. Die anderen drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Die 81-jährige Fahrerin die, von der K5 nach links auf die Lindenstraße abbiegen wollte, gab gegenüber den Polizeibeamten an, der geradeausfahrende Wagen habe ebenfalls den Richtungsanzeiger nach links gesetzt, so dass sie davon ausgegangen sei, man würde voreinander abbiegen. Ermittlungen der Polizei müssen nun klären, wie der Unfall sich tatsächlich zugetragen hat. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die Kreuzung von den Einsatzkräften gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 16.000 Euro.

