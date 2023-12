Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Titz (ots)

Am heutigen Tag gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 5 bei Titz-Müntz ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr eine 81jährige Frau aus Titz mit ihrem Pkw die Kreisstraße von Hompesch in Richtung Hasselsweiler. In Höhe der Ortschaft Müntz wollte sie mit ihrem Pkw nach links in die Lindenstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 74jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Pkw in entgegengesetzte Richtung und wollte an der Kreuzung ebenfalls nach links abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Die genaue Ursache ist noch ungeklärt und wird durch das polizeiliche Ermittlungsverfahren untersucht. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 81jährige Frau aus Titz in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. In beiden Fahrzeugen befanden sich zum Unfallzeitpunkt jeweils zwei Personen. Alle Insassen wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Kreisstraße 5 musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 15:15 h gesperrt werden.

