POL-BI: Auf frischer Tat ertappt: Live-Video überführt Raser

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Junge Männer brüsteten sich am Samstag, 16.12.2023, im Internet mit ihrer Raserei in der Bielefelder Innenstadt und stellten sich damit am Ende selbst.

Eine Zeugin wurde gegen 03:40 Uhr auf ein Live-Video aufmerksam, das auf einer Internetplattform hochgeladen wurde. Da zu erkennen war, dass der Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Straße "Am Güterbahnhof" befuhr, verständigte sie die Polizei.

Nach kurzer Internetrecherche auf der Leitstelle der Polizei Bielefeld wurde von dort aus der Live-Stream mitverfolgt. Die Informationen über den aktuellen Standort bekamen die Streifenbeamten nun in Echtzeit übermittelt. Bereits nach kürzester Zeit konnten die Polizisten den Golf auf der Herforder Straße ausfindig machen.

Als der Fahrer den Streifenwagen hinter sich bemerkte, bog er schnell auf den Parkplatz eines Möbelgeschäfts ab und schaltete Licht und Motor aus. Anhand des Live-Videos wurde deutlich, wo sich das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt befand. Die Beamten folgten dem Golf und stellten den 27-jährigen Herforder am Steuer des Golf zur Rede. Sie forderten ihn sowie seine beiden Insassen auf, das Fahrzeug zu verlassen.

Sowohl der Fahrer als auch sein 23-jährige Beifahrer aus Kirchlengern und ein 20-Jähriger aus Hiddenhausen verhielten sich äußerst unkooperativ und verbal aggressiv. Sie waren bereits polizeibekannt und zeigten sich hinsichtlich der Gefährdung uneinsichtig.

Aus dem sichergestellten Video geht hervor, dass insbesondere im Bereich des Boulevards aufgrund des starken Fußgängerverkehrs eine erhebliche Gefährdung für die Passanten entstanden war. Zwischenzeitlich wurde die Kamera auch auf die Tachoanzeige gerichtet, woraus unter anderem hervorgeht, dass sie auf der Herforder Straße eine Geschwindigkeit von 107 km/h fuhren.

Die Beamten stellten den Führerschein des 27-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

