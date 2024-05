Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: "Himmelfahrt"-Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Im Landkreis Verden zieht die Polizei nach dem sogenannten "Vatertag" eine insgesamt positive Bilanz. Trotz einiger Auseinandersetzungen spricht die Polizei vor dem Hintergrund der Vielzahl der Menschen und der verschiedenen Feierlichkeiten im Landkreis insgesamt von einem ruhigen Verlauf.

In Langwedel musste die Polizei zu einigen Auseinandersetzungen ausrücken. In der Weserstraße war ein 23-Jähriger mit einem 24- und einem 22-Jährigen nach einem Streit aneinandergeraten und hatte sie leicht verletzt.

In der Hauptstraße schlug ein 61 Jahre alter Mann beim Vorbeifahren mit einem Fahrrad einen 21-Jährigen. Zeugen konnten den Fahrradfahrer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese stellte bei ihm einen Wert von 1,63 Promille fest. Da er mit dem Fahrrad unterwegs war, leiteten sie ein weiteres Strafverfahren ein und er musste eine Blutprobe abgeben.

Für einen 32 Jahre alten Mann endete der Tag im Gewahrsam der Polizei. Zusammen mit einem 24-Jährigen und einem 25-Jährigen trat er auf einen 27 Jahre alten Mann ein und verletzte ihn leicht. Nach dem Eintreffen der Polizei verhielt er sich weiterhin aggressiv und schlug einem 22-jährigen Mann ins Gesicht. Die Beamten überwältigten ihn und nahmen ihn Gewahrsam. Dabei versuchte er auch die Beamten zu verletzen und beleidigte sie.

Der 24-Jährige wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Beide Männer mussten eine Blutprobe abgeben.

Bei einer Veranstaltung auf dem Schützenplatz in Daverden verletzten sich ein 25-Jähriger und ein 24-Jähriger gegenseitig, worauf hin Strafverfahren gegen die Männer eingeleitet wurden. Anschließend erhielten sie beide einen Platzverweis für die Veranstaltung.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Landkreis. Die Polizei im Landkreis Osterholz zieht nach dem sogenannten "Vatertag" Bilanz und verzeichnete insgesamt ruhige Feierlichkeiten. Ganz ohne alkoholbedingte Auseinandersetzungen verlief der Tag jedoch nicht.

Gegen 17.40 Uhr musste die Polizei Osterholz in die Brinkstraße in Osterholz-Scharmbeck ausrücken. Mehrere Personen waren in eine Schlägerei verwickelt. In dem Zuge leitete die Polizei fünf Strafverfahren ein. Die Männer und Frauen zwischen 24 und 30 Jahren verletzten sich durch Schläge und Tritte, sollen allerdings auch eine Leuchtstoffröhre eingesetzte haben. Ein 24-Jähriger kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell