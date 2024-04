Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Keller der Kirche

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen gelangten zwischen Samstag, 27.4.2023, 22.00 Uhr und Sonntag, 28.4.2024, 1.30 Uhr durch ein Fenster in den Keller der Kirche am Kirchplatz in Beckum. Der oder die Täter randalierten im Kellerraum, wo sie Waschpulver verteilten. Des weiteren wurden möglicherweise Kerzen gestohlen. Wer hat zur Tatzeit rund um die Kirche verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

