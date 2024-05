Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz von Donnerstag, 09.05.2024

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Verden

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Blender - Am Mittwochmittag kam es auf der Oister Dorfstraße (L 203) am Einmündungsbereich In der Marsch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 77-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Suzuki die Oister Dorfstraße aus dem Ortsteil Oiste kommend. Am Einmündungsbereich In der Marsch musste der Fahrzeugführer verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche 27-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Peugeot auf dem vor ihm haltenden Pkw auf. Durch den Unfall wurde die 23-Jährige Mitfahrerin im Pkw Peugeot leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2800EUR.

Einbruch im Sonderposten - Zimmermann

+++Zeugen gesucht++

Verden - Am späten Mittwochabend brachen unbekannte Täter in den Sonderposten Zimmermann ein, indem sie die Schiebetür des Geschäfts aufdrückten. Ob die Täter etwas gestohlen haben, wird noch geprüft. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Sachbeschädigung einer Haustür eines Einfamilienhauses

Dörverden - Am Mittwoch in den Vormittagsstunden wurde die Eingangstür eines Einfamilienhauses durch mehrere Steine beschädigt. Das Einfamilienhaus liegt angrenzend an einem Spielplatz, es ist nicht auszuschließen, dass Steine durch spielende Kinder geworfen worden sind. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000EUR.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei in Verden unter 04231 - 8060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell