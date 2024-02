Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Dackel "Dasty" steckt in Betonrohr - erfolgreiche Befreiung einen Tag vor seinem Geburtstag

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Sonntag, den 11. Februar 2024, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 12:20 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert. Laut der Einsatzmeldung sollte sich ein Dackel in einem Betonrohr befinden. Beim Spaziergang war der fast 10-jährige Dackel plötzlich verschwunden. Nach kurzer Suche konnte der Hund in einem etwa 150m langen Betonrohr ausfindig gemacht werden. Hier machte er sich durch Bellen bemerkbar. Bei Eintreffen der alarmierten Kräfte waren die Besitzer bereits mit weiteren Helfern und einem ortsansässigen Landwirt über eine halbe Stunde bereits auf der Suche und hatten bereits ein erstes Loch gegraben. Die Stelle befand sich etwa 100m abseits eines landwirtschaftlichen Weges auf einem Feld. Hier konnte "Dasty" in etwa 10m Entfernung lokalisiert werden. Gemeinsam mit Schaufel und Spaten wurde die Öffnung vergrößert. Zudem wurde angesammelte Erde mit dem Spaten aus dem Rohr entfernt. Mit einiger Geduld und viel Ruhe kam "Dasty" nach über einer Stunde eigenständig aus dem Betonrohr. Dort wurde er von der Besitzerin freudig empfangen. Was "Dasty" in das Betonrohr trieb, bleibt sein Geheimnis...vielleicht ein letzter abenteuerlicher Ausflug? Denn nach einer unvermeidlichen Dusche bei der Rückkehr nach Hause steht seiner Geburtstagsfeier nun nichts mehr im Wege. Dackel "Dasty" feiert morgen nämlich seinen zehnten Geburtstag. Der Einsatz, an dem 9 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt waren, konnte nach ca 2,5 Stunden beendet werden.

