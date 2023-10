Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Zug nach Oberleitungsschaden auf offener Strecke liegengeblieben - Feuerwehr unterstützt bei Evakuierung

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 08:59 Uhr mit dem Stichwort "Technische Hilfe-Evakuierung eines Zuges" alarmiert. Einsatzort war die Bahnstrecke zwischen Detmold und Horn in Höhe des Ortsteil Schmedissen. Dort war ein Zug aufgrund eines Schadens an der Oberleitung zum stehen gekommen. Die Einsatzstelle befand sich etwa 200m abseits des befestigten Weges. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 69 Personen im Zug. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort. Keine Person war verletzt. Erdungsmaßnahmen wurden seitens des Notfallmanagers der Deutschen Bahn AG eingeleitet. Ebenfalls wurde durch den Notfallmanager ein Ersatzzug an die Einsatzstelle beordert. Durch die Feuerwehr wurden Maßnahmen getroffen, um den Passagieren einen sicheren Umstieg in den Ersatzzug zu ermöglichen. Die Maßnahmen konnten mit dem Einstieg der letzten Person in den Ersatzzug abgeschlossen werden. Vor Ort waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Rettungswagen, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und der leitende Notarzt des Kreises Lippe. Zu Ursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

