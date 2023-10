Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Feuer in Zimmer macht Wohnung unbewohnbar - vorgehende Trupps unter Null-Sicht

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am frühen Sonntag Abend wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 18:33 Uhr mit dem Stichwort "Feuer MiG-Menschenleben in Gefahr" in den Stadtteil Bad Meinberg alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurde mitgeteilt, dass es sich um eine Rauchentwicklung im Dachgeschoß handelt und eine Person noch in dem Objekt wäre. An der Einsatzstelle konnte durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte die Rauchentwicklung bestätigt werden. Laut Befragung der Bewohner sollten sich keine Personen mehr in dem Gebäude aufhalten. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung im Innenangriff eingeleitet. Parallel dazu wurde vor dem Gebäude die Drehleiter positioniert und in Stellung gebracht. Durch den vorgehenden Trupp kam die Rückmeldung, dass die Wohnung im 2. Obergeschoß sehr stark verraucht ist und somit ein Vorgehen unter "Null-Sicht" erfordert. Daraufhin wurde der Lüfter in Stellung gebracht und eine taktische Ventilation vorgenommen. Letztendlich konnte das Feuer in einem Zimmer ausfindig gemacht und abgelöscht werden. Im weiteren Verlauf wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Weiter wurde das Dach von Innen und Außen auf eventuelle Glutnester kontrolliert. Insgesamt kamen 5 Trupps unter schwerem Atemschutz zum Einsatz. Nach etwa 2,5 Stunden konnte der Einsatz von Seiten der Feuerwehr beendet werden. Zu Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

