Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Suhl in Zella-Mehlis in der Rodebachstraße einen 37-jährigen Fahrer eines Fiat. Sie stellten fest, dass der 37- jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 37-jährigen ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell