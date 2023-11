Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bewohner schlägt Einbrecher in die Flucht

Mutterstadt (ots)

Am Montagabend (27.11.2023), gegen 18:30 Uhr, brachen zwei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Keltenstraße ein. Der Bewohner des Hauses wurde durch den Lärm auf die Täter aufmerksam und schrie diese an, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Sie haben zur fraglichen Zeit etwas beobachtet und können Angaben zu den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Sollten Sie zu Hause sein, wenn jemand versucht bei Ihnen einzudringen, begeben Sie sich auf keinen Fall in Gefahr. Machen Sie laut auf sich aufmerksam ohne auf die Einbrecher zuzugehen. Verständigen Sie die Polizei.

Beachten Sie auch folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

- Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

- Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

- Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Wittelsbachstraße 3 67061 Ludwigshafen Tel.: 0621 963-1151 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell