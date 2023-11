Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (27.11.2023) kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Welserstraße zur Blücherstraße. Ein 31-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt einer 19-Jährigen und kollidierte im Kreuzungsbereich mit deren Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 19-Jährigen auf ein geparktes Auto geschoben, welches ebenfalls beschädigt wurde. Sie wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.500 Euro.

