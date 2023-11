Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Mitsubishi beschädigt

Lengerich (ots)

Am Samstag zwischen 13.30 und 14.10 Uhr kam in Lengerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Mitsubishi von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Mögliche Verkehrsunfallorte sind Parkplätze an der Mühlenstraße sowie an der Straße Lütemannskamp. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell