Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 21. November gegen 05:30 Uhr, kam es in Papenburg an der Rheiderlandstraße im Bereich der Einmündung zum Industriehafen Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin befuhr den Radweg in Richtung der Meyer-Werft. Als sie die Einmündung zur Zufahrt des Industriehafens Süd überqueren wollte, wurde sie von einem dunklen PKW angefahren, der in gleicher Richtung fahrend, nach rechts in die Zufahrt Industriehafen Süd einbog. An dem Rad entstand ein Schaden von ca. 80 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 zu melden.

