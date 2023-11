POL-PPRP: Alkoholisierter Mann in Gewahrsam genommen

Frankenthal (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brach am 25.11.2023, gegen 2:26 Uhr, ein Feuer unter einer Treppe in einem Mehrfamilienhaus Am Foltzring in Frankenthal aus. Die Bewohner mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Vier Personen wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. ...

