Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus und Mülltonne in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am 25.11.2023, gegen 2:26 Uhr, ein Feuer unter einer Treppe in einem Mehrfamilienhaus Am Foltzring in Frankenthal aus. Die Bewohner mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Vier Personen wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Gegen 2:52 Uhr wurde am Jahnplatz außerdem eine Mülltonne in Brand gesetzt.

Derzeit geht die Kriminalpolizei Ludwigshafen in beiden Fällen von Brandstiftung aus und ermittelt, ob ein Tatzusammenhang besteht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf geschätzte 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

