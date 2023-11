POL-PPRP: Einbruch in Gartenlauben - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Samstag dem 26.11.2023 beobachteten Zeugen gegen 10:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung unter Männern in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen. Nach den bisherigen Ermittlungen schlug der 26-jährige Beschuldigte auf seinen 35-jährigen Freund ein, weil beide zuvor bereits in Mannheim Streit gehabt hätten. Hierdurch erlitt der 35-jährige Mann aus Ludwigshafen Verletzungen im Gesicht, ...

mehr