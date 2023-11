POL-PPRP: erneut Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.11.2023 - 26.11.2023) entwendeten Unbekannte ein im Roten Hof abgestelltes Mofa im Wert von circa 200 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr