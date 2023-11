Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hunde brechen aus

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (27.11.2023) verließ eine 31-Jährige ihr Einfamilienhaus in Oggersheim, um zur Arbeit zu gehen. Ihre beiden einjährigen Schäferhunde schloss sie aus diesem Grund in einer Hundebox ein. Die beiden Hunde befreiten sich jedoch aus der Box und verwüsteten zunächst das Haus. Dann gelang es ihnen, die Haustür zu öffnen und auch im Garten für Verwüstung zu sorgen. Als eine Nachbarin mit ihrem Hund an dem Grundstück vorbeilief, sprang einer der Schäferhunde schließlich über das Gartentor und griff den Nachbarshund an. Die Besitzerin erschrak und lief zu ihrem Haus zurück, während ein weiterer Anwohner dem Hund zur Hilfe kam. Der Mann schaffte es die Tiere voneinander zu trennen, hierbei wurde er durch den Schäferhund leicht verletzt. Er setzte den angegriffenen Hund auf ein Autodach ab, um ihn vor weiteren Angriffen zu schützen. Der Schäferhund versuchte hierauf auf das Dach zu gelangen und beschädigte auch das Fahrzeug. Schließlich traf die Besitzerin der Schäferhunde ein und konnte sie einfangen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 31-Jährige eingeleitet.

