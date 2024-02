LPI-SHL: LKW fährt in Hauswand

Merbelsrod (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen die Scheibe am Fahrerhaus eines Traktors, der in einem Waldstück am Kirchberg in Merbelsrod abgestellt war, ein. Anschließend entwendeten sie eine Motorsäge der Marke "Stihl" und flüchteten vom Tatort. Ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der ...

