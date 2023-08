Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Dienstag gegen 12:45 Uhr ereignete sich in Haren an der Emmelner Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein in Richtung Innenstadt fahrender schwarzer Pkw geriet hierbei über die Fahrbahnmitte hinaus, so dass ein entgegen kommende Mofa-Faherin nach rechts ausweichen musste. Die Mofa-Fahrerin kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter Tel: 0593272100 zu melden.

