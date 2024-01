Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Gaststätte

Hattingen (ots)

Hattingen Am frühen Morgen des 20.01.2024, gegen 03:15 Uhr, drangen zwei unbekannten Täter, in der Sankt-Georg-Straße, über das angrenzende Restaurant zunächst in die Restauranträumlichkeiten ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Von dort aus gelangten sie in das angrenzende Cafe. Dort entwenden sie im Thekenbereich eine Geldkassette mit Münzrollen. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

