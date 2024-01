POL-EN: Sprockhövel: Terrassentür aufgebrochen- Bargeld und Tresor gestohlen

Herdecke (ots) - Am Dienstag (16.01.2024) in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Mansbach ein. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im niedrigen fünfstelligen Wert gestohlen. Im Anschluss flüchteten die Täter in ...

mehr