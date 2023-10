POL-OG: Ötigheim - Vorfahrtsmissachtung im Kreisverkehr

Wolfach (ots) - Ein Mülleimerbrand hat am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, in einem Hotel in St. Roman zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Die Hotelgäste wurden vorsorglich für kurze Zeit in Sicherheit gebracht. Nach circa 30 Minuten konnten die Gäste wieder zurück ins Hotel. Was zur Brandentstehung geführt hat, ist derzeit noch unbekannt. Es wurden weder Personen verletzt noch entstand ein ...

