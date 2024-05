Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0246 --Mann durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Otto-Brenner-Alle Zeit: 04.05.2024, ca. 07.10 Uhr

Am Samstagmorgen wurde in Bremen Tenever ein Mann in einer Straßenbahn durch Tritte auf seinen Kopf schwer verletzt. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Ein 42-Jähriger geriet gegen 07.10 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 auf dem Weg vom Bahnhof Mahndorf Richtung Huchting in Streit mit einem anderen Fahrgast. Dieser eskalierte auf Höhe der Haltestelle "Neuwieder Straße". Der bislang Unbekannte schlug auf seinen Kontrahenten ein, zog ihn zu Boden und trat dort mehrfach kräftig auf seinen Kopf. Der Aggressor konnte durch einen couragierten Zeugen von den lebensgefährdenden Handlungen abgebracht werden. Der Täter flüchtete auf einem in der Straßenbahn mitgeführten, schwarzen Klapprad über eine Wiese in Richtung Neuwiederstraße 1. Er wird als ca. 25-jähriger, ca. 180 cm großer, schlanker Schwarzer mit kurzen schwarzen Haaren und braunen Augen beschrieben. Er soll dunkle Oberbekleidung, Turnschuhe und eine Cappy getragen haben. Der 42-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Jeder Tritt gegen den Kopf eines am Boden liegenden Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz. Wir fragen: Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Der bislang unbekannte Zeuge, welcher den Täter zurückdrängte, wird gebeten sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst ist unter (0421) 362 3888 durchgehend erreichbar.

