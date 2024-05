Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 12.05.2024

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Guten Tag,

anbei unsere Pressemitteilung vom 12.05.2024.

Landkreis Osterholz

Nötigung im Straßenverkehr

Vollersode - Am Samstagabend kommt es gegen 19:30 Uhr auf der B 74 in der Ortschaft Wallhöfen zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Feststellungen beabsichtigt ein 41-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck mit seinem Skoda einen vor ihn fahrenden Ford zu überholen. Während des Überholvorganges beschleunigt der 52-jährige Fahrer des Ford plötzlich, sodass der Überholvorgang abgebrochen werden muss. Im Anschluss bremst er den Skoda Fahrer mehrfach aus und beleidigt diesen schließlich durch verschiedene Gesten. Gegen den 52-Jährigen aus Hambergen wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung eingeleitet.

Einbruch in Kirchengemeinde

Osterholz-Scharmbeck - In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es im Gemeindesaal der Kirchengemeinde in der Straße Am Kirchenplatz in Osterholz-Scharmbeck zu einem Einbruch. Nachdem sich die unbekannten Täter über die Eingangstür Zutritt zum Gebäude verschafft haben, begeben sie sich in das Gebäude. Dort verursachen sie diverse Beschädigungen und entwenden geringwertiges Diebesgut. Die Täter entkommen unerkannt. Es entsteht Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Pkw mit falschen Kennzeichen unterwegs

Ritterhude - Im Rahmen der Streife wird durch die Beamten der Polizeistation Ritterhude in der Straße Rosenhügel in Ritterhude-Ihlpohl ein Pkw, Toyota mit Northeimer Kennzeichen kontrolliert. Dabei kann festgestellt werden, dass der Pkw nicht mehr zugelassen ist und sich falsche Kennzeichen daran befinden, welche eigentlich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden sind. Dem 43-jährigen Fahrer aus dem Kreis Northeim wird die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Unfallverursacher flüchtet - Zeugenaufruf Schwanewede - In der Sonntagnacht kommt es um 01:35 Uhr im Einmündungsbereich Damm / Eggestedter Straße in der Ortschaft Schwanewede zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen kommt dabei ein Pkw BMW von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne, welche erheblich beschädigt wird. Anschließend entfernt er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Unfallort kann ein Kennzeichenschild des Verursachers aufgefunden werden. Angaben zum Fahrzeugführer werden nicht erlangt. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen könne, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schwanewede unter der Telefonnummer 04209/91865-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallbeteiligter gesucht

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstagnachmittag kommt es gegen 15:00 Uhr im Einmündungsbereich Lindenstraße Ecke Koppelstraße in Osterholz-Scharmbeck zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befährt ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw die Lindenstraße in Richtung Koppelstraße. Im Einmündungsbereich will er nach links auf die Koppelstraße abbiegen. Während des Abbiegens nähert sich plötzlich mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Pennigbüttel kommend ein Pkw. Der 19-Jährige weicht dem Pkw aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidiert sein Pkw schließlich mit einer Mauer. Die unbekannte Fahrerin des schnellen Pkw entfernt sich vom Unfallort. Es entsteht Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter der Telefonnummer 04791/307-0 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Verden

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Emtinghausen. Am Samstagnachmittag kam es auf der Bremer Straße (L 331) am Einmündungsbereich Donnerstedter Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter (Auslieferungsfahrzeug für Lebensmittel) und einem Leichtkraftrad. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Transporter die Bremer Straße in Fahrtrichtung Emtinghausen. Dabei beabsichtigte der Fahrzeugführer nach links in den Donnerstedter Weg abzubiegen und übersah die entgegenkommende 42-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad. Durch den Unfall wurde die 42-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Dachstuhlbrand mit erheblichen Sachschaden Oyten. In der Blankenstraße kam es am Samstag in den Nachmittagstunden zu einem Brand eines Dachstuhles. Nachbarn hatten den Brand am Dach des Einfamilienhauses entdeckt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Diese konnte den Brand zunächst löschen. Am Sonntag, um 00:52 Uhr, kam es zu einem erneuten entfachen des Feuers im Bereich des Dachstuhles. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand vollständig löschen. Durch das Feuer und die Löscharbeiten ist das Einfamilienhaus zunächst nicht mehr bewohnbar. Wieso es zu dem Brand kam, ist bisher noch unklar. Die Brandermittlungen dauern noch an. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 200.000EUR.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Langwedel - Am Samstag, gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen Mer-cedes Vito auf der A27 im Bereich Langwedel. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der 48-jährige Fahrzeugführer aus Walsrode keine Fahrerlaubnis besaß. Sie untersagten ihm die Weiter-fahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Gleiches erwartet auch die 45-jährige Halterin des Pkw, die ebenfalls mit im Auto saß und die Fahrt zugelassen hatte. Allerdings konnte sie nach Beendigung der Kontrolle die Fahrt fortsetzen.

Fahren ohne Versicherung in zwei Fällen

Achim - Gleich zweimal mussten Beamte der Autobahnpolizei in der Nacht zu Sonntag Fahrzeuge stilllegen, da diese keinen gültigen Versicherungsschutz besaßen. Gegen 19:40 Uhr geriet ein Klein-transporter mit Anhänger im Bereich Posthausen in eine Kontrolle. Hier stellten die Beamten fest, dass der Transporter Iveco seit einem Monat keine Versicherung mehr hatte. Dem 48-jährigen Fah-rer aus Hamburg wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen 00:20 Uhr fiel ein BMW aus Bremen den Beamten im Bereich Achim auf. Auch dieser hatte keine notwendige Versicherung mehr, so dass dem 21-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt un-tersagt wurde. In beiden Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein und entsiegelten die Kenn-zeichen.

Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten Kirchlinteln - In den frühen Nachmittagsstunden kommt es in der Armsener Dorfstraße in Kirchlinteln zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Menschen. Die aus Weitzmühlen kommende 81-jährige Verdenerin nimmt dabei an der Einmündung dem aus Armsen kommenden, vorfahrtberechtigten 49-jährigen Armsener die Vorfahrt. Es kommt zu einer Kollision, wobei die Fahrzeugführer/-in und ihre Beifahrer/-in leicht verletzt werden. An beiden Fahrzeuge entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden, sie müssen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30000,- Euro geschätzt. Der Verkehr wird durch eine teilweise blockierte Einmündung für etwa zwei Stunden leicht beeinträchtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Bosch, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell