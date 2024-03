Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240321.6 Kiel: Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 240321.4)

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Donnerstagnachmittag fand auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung des 30 Jahre alten Tatverdächtigen am Kieler Amtsgericht statt. Ein Haftrichter folgte dem Antrag und erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell