Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst einen Tatverdächtigen nach Raub auf Tankstelle

Dormagen (ots)

In Dormagen rückten am Freitag (12.01.), gegen 21:35 Uhr, mehrere Streifenwagen zu einer auf der Florastraße gelegenen Tankstelle aus. Zwei Mitarbeiterinnen hatten die Tankstelle über einen Notausgang verlassen und den Notruf getätigt. Zuvor hatten sie über die Videoaufzeichnung beobachten können, wie drei maskierte Personen den Verkaufsraum betraten. Eine Person hielt dabei eine Pistole in der Hand, die sich im weiteren Einsatzgeschehen als Anscheinswaffe erwies, eine andere eine Taschenlampe. Sie begaben sich unmittelbar in Richtung Theke und flüchteten anschließend mit Wechselgeld und E-Zigaretten. Im Rahmen einer Fahndung, an der auch Polizeidiensthunde beteiligt waren, konnte ein Tatverdächtiger angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 14- jährige Dormagener wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen einer nahegelegenen Polizeiwache zugeführt, wo ihm unter anderem auch eine Blutprobe hinsichtlich eines vorangegangenen Drogenkonsums entnommen wurde. Im Anschluss konnte er die Polizeiwache wieder verlassen. Neben der Anscheinswaffe konnten auch eine Taschenlampe sowie E-Zigaretten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden weiteren Tatverdächtigen, vermutlich beide männlich, trugen dunkle Unterbekleidung. Während eine Person mit einem hellen Pullover bekleidet war und eine blaue Plastiktüte mit sich führte, trug die andere ein schwarzes Oberteil und hielt bei Tatbegehung die Anscheinswaffe in ihrer Hand.

Das Kriminalkommissariat 12 übernahm die Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben zu den beiden weiteren Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell