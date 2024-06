Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende über ein aufgebrochenes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus im Nachtigallenweg in Manzell verschafft und Wertsachen gestohlen. Der oder die Täter betraten das Grundstück offenbar über den Garten, durchwühlten das Haus und nahmen eine Smartwatch, Schmuck und einen zweistelligen Bargeld-Betrag mit. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die zwischen Samstag, 8 Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Langfinger stiehlt Geldbeutel aus Pkw

Ein Dieb hat zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen einen in der Henri-Dunant-Straße abgestellten Pkw geöffnet und einen Geldbeutel aus dessen Innenraum gestohlen. Neben dem entwendeten Portemonnaie musste der Eigentümer feststellen, dass der Dieb offenbar versucht hatte, mit der darin enthaltenen Karte Geld abzuheben oder etwas zu bezahlen. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend dazu, es Langfingern nicht leicht zu machen. Bieten Sie Dieben keine einfachen Tatgelegenheiten, lassen Sie keine Wertsachen in ihrem Fahrzeug zurück und stellen Sie stets sicher, dass der Wagen ordnungsgemäß verschlossen ist.

Friedrichshafen

Rauchentwicklung löst Feuerwehreinsatz aus

Ein technischer Defekt war mutmaßlich die Ursache für den Brand in einem Gebäude in der Flugplatzstraße. Eine Zeugin war auf starke Rauchentwicklung aus dem Gebäudekomplex aufmerksam geworden und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand im Kellergeschoss. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine defekte alte Steckdose verantwortlich für die Rauchentwicklung, bei der es aufgrund des allgemein maroden Gebäudezustandes zu keinem großen Schaden gekommen sein dürfte.

Meckenbeuren

Brandsatz auf Straße geworfen - Zeugen gesucht

Strafrechtlich ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen, der am Samstag gegen 14.15 Uhr zwei Molotov-Cocktails auf die Schlätterstraße geworfen hat. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Beamten verständigt. Die Ermittler nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und fanden bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung weitere mit Benzin gefüllte Flaschen sowie eine Machete. Bei der Explosion der Glasbehälter wurde offenbar niemand verletzt. Der Mann machte gegenüber den Polizisten wirre Angaben und befand sich in einem psychisch auffälligen Zustand, weshalb ihn die Einsatzkräfte in eine Fachklinik brachten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang einen weiteren Zeugen. Dieser soll sich mit einem Pkw in unmittelbarer Nähe aufgehalten, seine Fahrt jedoch fortgesetzt haben. Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Überlingen

Auf Messenger-Betrug hereingefallen

Auf die Masche eines Betrügers, der sich über einen Messenger als Familienangehöriger in Not ausgab, ist am Wochenende eine Seniorin hereingefallen. Der oder die Unbekannte meldete sich über Whatsapp und gab sich als Tochter der 90-Jährigen mit einer neuen Nummer aus. Bei der bekannten Masche, die sich "Whatsapp-Fraud" nennt, bitten die vermeintlichen Angehörigen um die schnelle Begleichung einer angeblich dringenden Rechnung, weil sie selbst aufgrund eines verlorenen Handys oder aus sonstigen Gründen aktuell nicht in der Lage dazu sind. Die Seniorin schenkte der Geschichte Glauben und überwies, in der Annahme, ihrer Tochter kurzfristig finanziell auszuhelfen, einen vierstelligen Euro-Betrag. Erst später flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Polizei und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Wenn Sie eine (vermeintlich) verwandte Person anschreibt und mitteilt, dass sie eine neue Nummer hat, dann kontrollieren Sie das unbedingt, indem Sie die Person auf der Ihnen bisher bekannten Nummer zurückrufen oder um eine Sprachnachricht bitten. So finden Sie schnell heraus, ob es sich um einen Betrug handelt oder nicht. Mehr Informationen zu unterschiedlichen Betrugsmaschen finden Sie auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell