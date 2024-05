Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unklare Gefahrenlage vom 16.05.2024 - Aktueller Sachstand (17.05.2024)

Singen (ots)

Am gestrigen Nachmittag ist es in der Innenstadt nach dem Austritt eines unbekannten Reizgases zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen (wir berichteten - http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5781303).

Nach derzeitigem Sachstand handelt es sich bei dem versprühten Stoff um eine chemische Verbindung, die unter anderem auch in Kühlmittel, Pflanzenschutzmitteln und auch in Pfeffer- oder Tierabwehrspays enthalten ist. Wie es zu der Verbreitung des Reizstoffes kam, und ob es einen Tatzusammenhang zu dem Vorfall in der Kanzlei am Vormittag gibt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die beiden gestern Mittag und Abend vorläufig festgenommenen Männer im Alter von 21 und 36 Jahren sind nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt worden. Auch hier dauern die Ermittlungen der Polizei an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell